متى يتحول الدوام في المدارس العراقية إلى ثنائي بدلاً من ثلاثي؟

وقال اللهيبي إن اللجنة تتابع موضوع نقص الأبنية المدرسية، إذ تم الاطلاع ميدانياً على آلية إدخال المنجزة منها إلى الخدمة وكيفية رفدها بالملاكات وإشغالها بحسب الطاقة الاستيعابية والعمل على تحويل المدارس التي تعاني من دوام ثلاثي، إلى ثنائي.وأوضح أن ملف الأبنية المدرسية بحاجة إلى عامين لتحويل الدوام إلى ثنائي بدلاً من الثلاثي بمدارس أو المحافظات، منوهاً بأن السقف الزمني ممكن أن يحلَّ الأزمة حال بقيت نسبة التنفيذ للمشاريع بالوتيرة المتصاعدة الحالية.وكانت قد أعلنت في وقت سابق، أن مشروع الـ 1000 مدرسة المنفذ من شركات صينية، سينجز خلال 2025.