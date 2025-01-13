الصومال متقدمة على العراق.. شاهد اضعف 10 جوازات عربية

نيوز – محلي

احتل الجواز وفقا لبيانات هينلي آند بارتنرز، المرتبة الثانية ضمن قائمة اضعف 10 جوازات سفر عربية.

وتم اصدار الإحصائية وفق عدد وجهات كل جواز يمكن الدخول اليها من دون تأشيرة.

وجاء في المرتبة الأولى الجواز السوري بواقع 27 من دون تأشيرة يليه الجواز بواقع 31 من دون تأشيرة ومن ثم الجواز اليمني بواقع 33 من دون تأشيرة.

كما احتل الجواز الصومالي المرتبة الرابعة بواقع 35 من دون فيزا والجواز الليبي بالمرتبة الخامسة بواقع 40 من دون فيزا والجواز الفلسطيني بـ40 من دون تأشيرة ليكون بالمرتبة السادسة ومن ثم الجواز السوداني في المرتبة السابعة بـ43 والجواز اللبناني بالمرتبة الثامنة بـ45 من دون فيزا.

وحصل الجواز الجيبوتي على المركز التاسع بـ49 من دون فيزا فيما احتل الجواز بالمرتبة الـ10 بواقع 52 من دون فيزا ليكون هو الأفضل بين الجوازات المذكورة.