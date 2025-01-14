الجسور والطرق والازقة.. خارطة شاملة بحركة المرور في بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة شاملة بالموقف المروري والازدحامات في صباح اليوم الثلاثاء، حيث جاءت معظم الازدحامات كما هو معتاد، فيما سجلت شوارع وطرق أخرى ازدحامات جديدة على غير المعتاد.





جسر الطابقين



وجسر الدورة



جسر الجادرية



طريق معسكر الرشيد وسدة العرصات وازدحامات متقطعة في كرادة خارج



محمد من نزلة الدورة لغاية الكيلاني



القناة وشارع فلسطين بمحيط نصب الشهيد



مجسر فلسطين وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة وساحة ونفق باب ازدحام متصل



محمد من الوزيرية لغاية الشعب كاطول ازدحام في خارطة ازدحامات



الصناعة وسعد بن ابي وقاص وشارع النضال



الكيلاني باتجاه الخلاني والشارع من نفق باب باتجاه ساحة الخلاني



الجمهورية بين باب المعظم الى الباب



الرشيد



الوزيرية وجسر الصرافية وشارع وزارة الصحة وجسر ونفق باب المعظم ومدينة الطب بالكامل



جسر وشارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل في الإسكان





ازقة الوشاش وعلي الصالح



14 تموز لغاية ساحة الاحتفالات



المنصور وشارع البيجية وشارع دمشق



الأردن لغاية تقاطع 14 رمضان



المطار وسريع القادسية ازدحام متصل



المحيط وجسر الائمة وشارع المشاتل ونفق النداء ازدحامات متقطعة



الجسر الدوار والشوارع الملتقية عنده ازدحام





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الطابقينوجسر الدورةجسر الجادريةطريق معسكر الرشيد وسدة العرصات وازدحامات متقطعة في كرادة خارجمحمد من نزلة الدورة لغاية الكيلانيالقناة وشارع فلسطين بمحيط نصب الشهيدمجسر فلسطين وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة وساحة ونفق باب ازدحام متصلمحمد من الوزيرية لغاية الشعب كاطول ازدحام في خارطة ازدحاماتالصناعة وسعد بن ابي وقاص وشارع النضالالكيلاني باتجاه الخلاني والشارع من نفق باب باتجاه ساحة الخلانيالجمهورية بين باب المعظم الى البابالرشيدالوزيرية وجسر الصرافية وشارع وزارة الصحة وجسر ونفق باب المعظم ومدينة الطب بالكاملجسر وشارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل في الإسكانازقة الوشاش وعلي الصالح14 تموز لغاية ساحة الاحتفالاتالمنصور وشارع البيجية وشارع دمشقالأردن لغاية تقاطع 14 رمضانالمطار وسريع القادسية ازدحام متصلالمحيط وجسر الائمة وشارع المشاتل ونفق النداء ازدحامات متقطعةالجسر الدوار والشوارع الملتقية عنده ازدحام