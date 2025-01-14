السماح بدخول الرمان لهذه المحافظات

نيوز – محلي

أعلنت والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، عن قرارها برفع الحظر المفروض على استيراد الرمان، استجابةً لتراجع الكميات المتوفرة وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي ورد لـ نيوز، إن "القرار جاء بعد دراسة دقيقة للوضع الحالي"، مشيرةً إلى أن "الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الحفاظ على استقرار أسعار المنتج لصالح المستهلكين".

وأكدت الوزارة أنها "أبلغت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل فوري".