وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أن "هاتين الخدمتين انطلقتا في مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية / الثانية، وتهدف هذه الخدمات، التي تم تطويرها بالتعاون مع مركز البيانات الوطني الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمانة بغداد، ودائرة التخطيط العدلي، إلى تسريع وتبسيط الإجراءات للمواطنين".واكدت الوزارة، أن "خدمة (طلبات مالك العقار) تشمل مجموعة من الطلبات مثل تدقيق منفرد، استنابة، إعادة كشف اعتراضية، استثناء الوريث من الرسم، تثبيت حدود، إقرار خارجي، وضع ورفع الحجز، واستشهاد".واوضحت الوزارة، أنه "بأمكان المواطن تقديم هذه الطلبات الكترونياً عبر بوابة أور الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المديرية المعنية، وعند اكتمال الطلب، يتم إرسال رسالة نصية له لإبلاغه بموعد المراجعة إذا لزم الأمر".