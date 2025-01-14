الفرات يبتلع شابا قرب جسر الحضارات

نيوز – محلي

تمكنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب تعرض لحادث غرق في نهر قرب الحضارات.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد الجهود الكبيرة التي بذلها النهرية، واصلت فرق النهرية واجباتها في البحث والغوص بعد تلقي البلاغ من قبل ذوي الغريق وحتى صباح اليوم الثلاثاء".

وأضافت "من خلال ذلك تمكن فريق الغواصين والمختصين من العثور على الجثة عالقة في أجسام غريبة قرب الحضارات"، لافتة الى انه "تم اكمال الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا".