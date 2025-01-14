مجلس ذي قار يصدر بياناً بعد إقالة المحافظ

وقال الناشي في بيان، "خاض اخوانكم وممثليكم في مجلس محافظة تجربة ديمقراطية لتحسين اداء الحكومة التنفيذية وتصحيح مسارها. حيث مارس ممثليكم دورهم الرقابي عبر استضافة محافظ وطرح عدد من الاسئلة سبقها منحه الفترة الزمنية التي طلبها لاعداد الاجابات عليها، وتم اليوم التصويت على عدم القناعة بتلك الاجابات فضلا عن التصويت على الإقالة".وأشار إلى ان "تصحيح مسارات العمل والتغيير هي ظاهرة صحية وديمقراطية تنتهجها المجتمعات المتحضرة لضمان تقديم افضل اداء حكومي".وأتم "نعاهدكم ان نبقى على العهد والقسم في صون الامانة وتقديم افضل الخدمات التي تليق بمحافظتنا العزيزة. وسيبقى مجلس بجميع اعضائه صمام الامان لحماية العملية الديموقراطية والعمل عبر لجان على إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة وإقرار مشروع موازنة ضمن السقوف المحددة ومتابعة وتفقد احتياجات من المشاريع التنموية والخدمية وتحديد أولويتها".وفي وقت سابق من اليوم، قال مراسل السومرية نيوز، ان "مجلس محافظة عقد اليوم جلسته بحضور 11 عضواً، لاستجواب المحافظ مرتضى الابراهيمي".وأضاف ان "المجلس صوت على عدم قناعته باجوبة المحافظ وقرر اقالته في الحال".