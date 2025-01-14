السوداني يستقبل وفد شركة ستيلر إينرجي: العراق يمضي بخططه في مجال توسعة الطاقة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض سير تنفيذ المشاريع التي تضطلع بها الشركة بالعراق، وعملها مع وزارة الكهرباء في إطار المحطّات المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية، وآليات تزويدها بالغاز للتشغيل، فضلاً عن استعراض الاتفاقية المزمع إبرامها بين وزارة الكهرباء وشركة ستيلر إينرجي، في ما يتعلق بالإنتاج والتوزيع".وأشار رئيس إلى "مضي بخططه في مجال توسعة قطاع الطاقة، واستثمار المصاحب لإنتاج النفط الخام في تغذية محطّات إنتاج الطاقة، وصولاً إلى الاكتفاء التام والاستفادة من كل المنتج وإيقاف حرقه تماماً".من جانبه، أكد جيبسون، "عمل الشركة في المشاريع الحالية على وفق التوقيتات الزمنية لها، مبينً استعداد الشركة للتعاون مع ضمن تخصصاتها البارزة في مجال تبريد المحطّات التوربينية، وباقي المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية".