متناسية مرضها "السرطان".. ام احمد واحفادها الأربعة "قصة" لتحويل المعاناة لمصدر رزق (صور)

احمد، المرية، أم وعانت ام من أزمة نزوح دامت لعشرة أعوام في مخيمات النزوح، على الرغم من عودتها إلى مدينتها في الحويجة بمحافظة الا أنها لا زالت تسكن الخيام بعد تفجير منازلها الاثنين من قبل عصابات الإرهابية.وتشكو ام من عدم تعويضها او صرف لها أي مبالغ لترميم منازلها او إعادة اعمارها، وتناست ام مرضها ومعاناتها هي وابنائها واحفادها من اجل اكمال حصد المزروعات لكي توفر لهم لقمة العيش الكريم.على الرغم من تعب الزراعة والحصاد إلا أن أسعار محاصيلها زهيدة، حيث لا يتجاوز سعر الصندوق من المزروعات الـ 3 الاف دينار .ادناه الصور: