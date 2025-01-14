جنسيتهم اجنبية.. اعتقال متهمين حاولا الدخول لإحدى المنشآت النفطية دون موافقة بالبصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "قوة تابعة للفوج الأول - اللواء الثامن بالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة، اعتقلت متهمين (2) أجنبيي الجنسية حاولا الدخول إلى إحدى المنشآت النفطية من دون موافقات أمنية في محافظة البصرة".وأضافت، أن "الدخول كان منه زعزعة الأمن وإثارة داخل تلك المنشآت"، مشير الى انه "تم تسليمهم الى إحدى مراكز شرطة النفط في اعلاه تمهيداً لتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم".