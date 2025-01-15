رئيس المحكمة الاتحادية ووزير الزراعة يناقشان النصوص الخاصة بحماية الثروات العراقية

وذكر اعلام في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس الاتحادية العليـا القاضي محمد عبود استقبل وزير الزراعة عباس جبر المالكي، ورحب به".واستعرض الجانبان، بحسب البيان، "موضوع تطبيق النصوص الدستورية من بينها النصوص الخاصة بحماية الثروات العراقية، وبما يؤدي الى تنمية وتشجيع القطاع الزراعي في البلد، وفقاً لما يؤدي الى تطوير الاقتصاد الوطني تماشيا مع الدستور".