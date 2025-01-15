تكبيرات بجوامع العراق بعد وقف اطلاق النار في غزة

شهدت جوامع عدة في تكبيرات بعد وقف اطلاق النار في .

وقال مراسلو في المحافظات أن جوامع عدة في والمحافظات اطلقت تكبيرات بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار في .

وأعلن محمد بن عبد آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن.