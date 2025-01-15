السامرائي يؤكد دعم جهود تحسين واقع أبناء سامراء

أكد رئيس العزم السامرائي، الأربعاء، دعم جهود الواقع الخدمي والمعيشي لأبناء سامراء بمحافظة .

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس العزم، اليوم الأربعاء، في مكتبه ببغداد، وفداً من شيوخ ووجهاء عشيرة البوعظيم في مدينة سامراء، حيث تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الاجتماعية والخدمية في المدينة، بالإضافة إلى متابعة الملف الأمني في أطراف سامراء".

وأكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية الدور الكبير الذي تضطلع به العشائر العراقية في دعم الاستقرار الوطني وتعزيز اللحمة الاجتماعية"، مشيداً بـ"الدور التاريخي لعشائر سامراء في حفظ النسيج الوطني والمساهمة في تحقيق السلم الأهلي".



وجدد السامرائي "التزام العزم بدعم جميع الجهود التي تسهم في الواقع الخدمي والمعيشي لأبناء سامراء، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات أبناء بما يعزز استقرارها وتنميتها".



من جانبهم، عبّر وفد عشيرة البوعظيم عن "شكرهم وتقديرهم للسامرائي على استقباله واهتمامه بقضاياهم"، مؤكدين "حرصهم على التعاون مع قيادة التحالف لتحقيق مصلحة سامراء وأبنائها، وتعزيز الجهود المبذولة للنهوض بالمدينة تاريخياً وتنموياً".