22 الفا لا يزالون بالانتظار.. اجتماع "نيابي وزاري" لاطلاق تعيينات الصحة

وقالت ثناء الزجراوي، أن "اللجنة تستضيف اليوم مدير عام دائرة التخطيط في وزارة الصحة، لمناقشة نظام التعيين ونوع نقاط المفاضلة الموضوعة، من أجل إطلاق التعيينات للكوادر الطبية"، مبينة ان "التعيينات الطبية ستطلق بحسب درجات الحذف والاستحداث التي اعتمدتها الحكومة في وزارة منذ عام 2016 لغاية 2022 ".واشارت إلى أن "التعيينات تشمل كل الكوادر الطبية والصيدلة والمهن الصحية والممرضات، ولغاية عام 2030".وتوصلت الاجتماعات الأخيرة، الى أن تقوم وزارة خلال الفترة المقبلة بإعداد الأوامر الإدارية لكافة درجات الحذف والاستحداث للسنوات 2020،2019،2018،2017 وإرسالها إلى لغرض تدقيقها.ويوجد 57 الف خريج من المهن الطبية والصحية للعام الماضي، الا انه لم يتم تعيين سوى 29 الف خريج ضمن التعيين المركزي خلافا للسنوات الماضية، قل ان تتبعها وجبة تعيين ثانية لكن وفق درجات الحذف والاستحداث بحوالي 6 الاف درجة، ليكون مجموع المعينين 35 الفا فقط، بينما لا يزال هناك 22 الف خريج ينتظر حسم امره.