نيوز – محليات



تنشر نيوز، اليوم الخميس، روابط خدمتي "طلبات مالك العقار" و"طلبات عقارية" بعد الاطلاق من قبل وزارة العدل عبر اور.





لإنجاز المعاملة اضغط الرابط: اضغط هنا



أما الخدمة الثانية فهي "طلبات مالك العقار"، وتشمل مثل التدقيق المنفرد، الاستنابة، إعادة الكشف الاعتراضي، استثناء الوريث من الرسم، تثبيت الحدود، الإقرار الخارجي، وضع حجز، رفع حجز، واستشهاد.



لإنجاز المعاملة اضغط الرابط:

الخدمة الأولى هي "طلبات عقارية"، والتي تقدم عبر منصة "أور" الإلكترونية وتشمل مثل تغيير ماهية المعاملة، تغيير بدل الشراء، إضافة بائع، عدول المشتري، إبطال معاملة بيع، وبيع مسيحي.لإنجاز المعاملة اضغط الرابط:أما الخدمة الثانية فهي "طلبات مالك العقار"، وتشمل مثل التدقيق المنفرد، الاستنابة، إعادة الكشف الاعتراضي، استثناء الوريث من الرسم، تثبيت الحدود، الإقرار الخارجي، وضع حجز، رفع حجز، واستشهاد.لإنجاز المعاملة اضغط الرابط: اضغط هنا