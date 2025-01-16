حادث مأساوي يودي بحياة طفل ويوقع 5 مصابين في البصرة

وقال المصدر لـ نيوز، إن "طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات لقي مصرعه، واصابة 5 اشخاص بينهم 3 نساء؛ نتيجة حادث سير مروع إثر انقلاب عجلتهم على السريع الدولي بمحافظة البصرة".وأشار إلى أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى".