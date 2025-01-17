شاهد.. تصادم مميت يؤدي الى انقلاب شاحنة وغلق طريق رئيسي في العراق

نيوز – محلي

افاد مراسل نيوز، بان حادثا مميتا وقع بين شاحنتين في قضاء أدى الى انقلاب احداها وتعطل حركة السير.

وقال المراسل ان "حادث تصادم مروّع وقع بين شاحنتين كبيرتين في ادى إلى انقلاب إحداهما وتعطيل الطريق". وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن اصابة سائقي الشاحنتين بجروح متفاوتة، فيما هرعت فرق المرور والشرطة إلى مكان الحادث لتنظيم السير ورفع آثار التصادم".

