العراق يسترد لوحاً آثارياً آشورياً نادراً من بريطانيا

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ نيوز، أنه "تسلمت سفارة في لندن اللوح بالتزامن مع افتتاح المركز الثقافي في العاصمة البريطانية بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني، ومستشار رئيس لشؤون الثقافة الساعدي، وسفير لدى المملكة المتحدة".وتأتي هذه الخطوة، وفق البيان، "في إطار جهود الحكومة العراقية لاستعادة الآثار العراقية المهربة وتعزيز الحضور الثقافي على الساحة الدولية".ويعود تاريخ اللوح الآشوري إلى الفترة ما بين (883 و859 ق.م)، وكان جزءاً من لوحة بانوراما تزين الجناح الملكي في القصر الغربي من قصر نمرود العلوي، ويبلغ وزنه 333 كغم، وطوله 115 سم من جهة اليمين و110 سم من جهة اليسار، بينما يصل عرضه إلى 110 سم وسمكه يتراوح بين 11 و12 سم، بحسب البيان.وكان رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين قد افتتح المركز الثقافي في لندن، وألقى كلمةً نيابةً عن رئيس محمد شياع السوداني، أكد فيها أهمية هذه الخطوة في استثمار التراث الحضاري للعراق، وتعزيز مكانته الثقافية دولياً، وتفعيل دور المثقفين والنخب والفنانين العراقيين في المهجر، مشيراً إلى أنَّ المركز الثقافي يمثل رمزاً للهوية الوطنية والوحدة العراقية، ويعتمد على المثقف للتعريف بحضارة وتاريخ العراق، كما يعزز التواصل مع العراقيين في المهجر للاستفادة من دورهم في التعبير عن هوية بلدهم.