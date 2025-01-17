السامرائي: العشائر في سامراء لها دور في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي

أكد رئيس العزم، المهندس السامرائي، اليوم الجمعة، ان العشائر في لها دور في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي، وذلك خلال زيارته مضيف مظهر عبود البريعص في مدينة سامراء، حيث كان في استقباله مظهر وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة.





وأشاد السامرائي "بدور العشائر في في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي ودعم جهود التنمية والبناء، مؤكداً التزام العزم بالعمل مع الجميع لتحقيق مصالح وأبنائها".



وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية، انه "تبادل السامرائي مع الحاضرين الأحاديث حول قضايا وأوضاعها الاجتماعية والخدمية، مؤكداً على دور العشائر في تعزيز السلم والمساهمة في تحقيق الاستقرار".وأشاد السامرائي "بدور العشائر في في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي ودعم جهود التنمية والبناء، مؤكداً التزام العزم بالعمل مع الجميع لتحقيق مصالح وأبنائها".