المنافذ الحدودية توضح بشأن زخم الزائرين في منفذ سفوان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تود هيأة المنافذ الحدودية إيضاح سبب ما يحصل من زخم في منفذ سفوان الحدودي أثناء توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام) هناك تحول في العمل من الورقي إلى الإلكتروني فيما يخص منح سمة الدخول (الفيزا) بالاتفاق مع التي تعمل بهذا النظام، لغرض توفير الوقت والجهد في التعاملات وتوفير قاعدة بيانات كاملة لكل وافد للبلد".وأضافت: "حيث شرعت هيأة المنافذ الحدودية بالتعاون والتكامل مع /مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة و الادارة المحلية في قضاء سفوان وهيئة المواكب الحسينية التابعة للعتبات المقدسة بالاستنفار الكامل لجميع الكوادر لاستيعاب أعداد الزائرين الوافدين حيث تم مضاعفة اعداد الحاسبات لاكثر من 20 حاسبة لغرض سحب الزائرين بالسرعة الممكنة، وقد تم تعزيز المنفذ بكوادر من باقي المنافذ لغرض اتمام عملية تفويجهم لهذه المناسبة الدينية، وانهاء الزخم الحاصل بأسرع وقت ممكن وتقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام".وأشارت الهيئة الى انه "لدينا القدرة والمسؤولية الكاملة في تأمين دخول جميع الزائرين، من خلال تجارب السنوات الماضية ومنها الزيارات المليونية".