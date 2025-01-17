نائب يوجه طلبا يخص نظام المحاولات لطلبة السادس الاعدادي

وقال البولاي في منشور على صفحته الرسمية تابعته نيوز، انه "في إطار حرصه على دعم العملية التعليمية ومساندة في مسيرتهم الأكاديمية، وجه النائب البولاني طلبًا رسميًا إلى رئيس لتفعيل محاولات إضافية لطلبة السادس الإعدادي".وأضاف: "تأتي هذه المبادرة بهدف منح فرصًا إضافية لتحقيق النجاح وتجاوز التحديات الدراسية".وبين ان "جهود النائب البولاني تعكس التزامه بدعم الشباب وتطوير قطاع التعليم في البلاد، باعتباره حجر الأساس لبناء مستقبل واعد".