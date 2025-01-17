البصرة.. امرأة مسنة تناشد عبر السومرية لإنقاذها (فيديو)

وقال المراسل ان "امرأة مسنة تتخذ من ساحة ام البروم وسط مكانا لها تعاني من ورم في القدم اليمنى تناشد الجهات المختصة بتوفير العلاج ونقلها الى دار رعاية المسنين".وأضاف المصدر ان "المرأة أوضحت انها من أهالي ولا تعرف احد في محافظة البصرة".