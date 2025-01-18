امطار وثلوج ليومين متتاليين.. استعدوا لتغيرات الطقس

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تساقطاً للأمطار والثلوج يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ نيوز، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الإثنين المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم بينما يكون غائماً جزئياً إلى غائم ليلاً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط أمطار وثلوج خفيفة على أقسامها الجبلية، ودرجات مقاربة لليوم السابق".

واضافت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنقطة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية فيها، ودرجات مقاربة في المنطقتين والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات مقاربة في المنطقتين والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".

وذكرت الهيئة أن "درجات العظمى ليوم غد ستكون في دهوك وأربيل والسليمانية 15، اما نينوى وكركوك وصلاح الدين 17، وبغداد والأنبار 18، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وديالى والديوانية وواسط 19، وذي قار والمثنى والبصرة 20".