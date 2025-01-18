حزب الدعوة: انتفاضة 17 رجب كشفت خواء نظام البعث داخليا وعرته خارجيا

نيوز- محليات

اكد حزب الإسلامية، اليوم السبت، ان انتفاضة 17 رجب كشفت خواء نظام البعث داخليا وعرته خارجيا.



وذكر الحزب في بيان تلقته "السومرية نيوز"، ان "انتفاضة 17 رجب عام 1399، الموافق 12 حزيران 1979، تعد اول تحدي علني، ورفض لنهج النظام البعثي المجرم وسياساته الاقصائية التمييزية الطائفية"، مشيرا الى انه "في هذا اليوم نزل الدعاة وانصارهم رجالا ونساء استجابة لنداء وكلاء الشهيد الصدر الى الشارع في عدة أحياء من ومحافظات كديالى وعدد من مدن الجنوب والفرات الاوسط، منددين باعتقال المرجع القائد سماحة الامام السيد محمد باقر الصدر - رضوان الله تعالى عليه".

وتابع، انه "قد آثار ذلك الاعتقال التعسفي غضبا عارما في اوساط المؤمنين الذين انتصروا لمرجعهم في موقف شجاع وفي سابقة غير معهودة"، لافتا الى ان "الانتفاضة اسفرت عن اعتقال الالاف وتقديمهم الى محاكمة صورية عاجلة والحكم بالإعدام على عدد كبير منهم وباحكام مختلفة على اخرين".

وأضاف، ان "الانتفاضة قد كشفت خواء نظام البعث داخليا، وعرته خارجيا في انه لا يحظى بالدعم الشعبي، ولا يستبعد سقوطه مع هذا الغضب المكبوت في الشارع"، "، مستذكرا تلك الوثبة الجماهيرية، يتبين للأجيال الصاعدة كم كان الثمن غاليا والطريق شائكا ومكلفا من اجل الوصول إلى ما يتمتع به العراقيون من حرية ونظام سياسي يعتمد على ارادتهم الحرة، وبات من واجبهم الاسلامي والوطني، الوفاء لتلك التضحيات الحفاظ على ما في ايديهم وعدم التفريط بتجربتهم السياسية وسط التحديات الكثيرة والاحداث الاقليمية والدولية العاصفة".

واختتم الحزب بيانه بالقول "نحي شهدائها الابرار من العلماء والدعاة والمؤمنين الذين اكدوا ولائهم للمرجعية الدينية في النجف الاشرف، وسلام على القائد الصدر الذي تقدم قافلة الشهداء من اجل العقيدة والامة والوطن".