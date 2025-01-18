بالصور.. امرأة تتسبب بكارثة في الديوانية

نيوز - محلي

افاد مراسل نيوز، بأن عجلة مدنية سقطت من اعلى جسر في .

وقال المراسل ان "عجلة مدنية تقودها سقطت اليوم من اعلى مجسر في محافظة الديوانية، بسبب فتح غطاء المحرك خلال القيادة، ما أدى الى اصابتها بجروح والحاق اضرار مادية كبيرة بالعجلة".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت المصابة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".