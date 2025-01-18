"التحويلة بمنزل برلماني".. عشيرة تفرض فصلا عشائريا على قوات الرد السريع

نيوز – محليات



فرضت عشائر ربيعة "البو بدر" في محافظة واسط، فصلا عشائريا بدفع الدية من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، على خلفية مقتل شخص واصابة آخر من أبناء العشيرة على يد مقاتلين تابعين للقوة العسكرية.

وقال الشيخ ماجد عباس علوان "رئيس فخذ المصالحة" في بيان، "من محافظة واسط الخير، ومن ناحية الموفقية وبالتحديد من مضيف الشيخ عضو النائب (أحمد صلال عزيز العاتي) حولت ثمانية من العشائر العراقية من ضمنها عشيرة الجنابيين (المصالحة) وعشيرة العزة وعشيرة المياح والأكرع وعشيرة الزبيد والجبور وعشيرة السادة الشرفة على قبيلة ربيعة عشيرة البو بدر في واسط والمتمثلة بشيخها العام الشيخ (أحمد الصلال) يتقدمهم كوكبة من سادة وشيوخ محافظة واسط المنكولين وعلى رأسهم السيد الفريق الدكتور (ثامر محمد الحسيني) قائد قوات الرد السريع في والسيد العميد الركن نعمان رئيس أركان الفرقة".