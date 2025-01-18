اضراب لأطباء صلاح الدين عن العمل.. ما السبب؟

نيوز - محليات

قرر مجلس الاطباء في صلاح الدين، اليوم السبت، غلق جميع العيادات كاحتجاج على الحالة المسيئة والاعتداء الذي حدث في مستشفى التعليمي.



وذكر في بيان تلقته نيوز، انه "تقرر غلق جميع العيادات احتجاجا على الحالة المسيئة والاعتداء الذي حدث في مستشفى التعليمي"، مبينا ان "الاغلاق سيكون لمدة يوم واحد وعدم استقبال المراجعين في العيادات الخاصة وستكون للنقابة خطوات تصعيدية أخرى في حال تكرار ذلك".

وأضاف انه "تم رفع دعوى قضائية ضد المعتدين وفق قانون حماية الأطباء وتكليف القانونيين في بمتابعة الدعوى"، لافتا الى "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان إنزال العقوبات القانونية بحقهما".

وانتشرت التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية مصورة تبين الاعتداء الذي طال كادر مستشفى التعليمي من قبل مراجعين.