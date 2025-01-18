نقابة الصحفيين العراقيين تعلن عن إطلاق رابطة صناعة المحتوى الهادف

وذكر بيان للنقابة، ورد لـ نيوز، أنه "جاء اطلاق في احتفالية اقيمت في مقر نقابة الصحفيين بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والاعلامية والصحفية والمهتمين بصناعة المحتوى".واكد نقيب الصحفيين اللامي في له خلال الاحتفالية، وفق البيان، على "اهمية هذه لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي يشهدها العراقي".وأشار إلى أن "الرابطة ستكون منبراً اعلامياً لدعم الطاقات الشابة وتطوير قدراتهم وتمكينهم من استخدام وسائل الاعلام الحديثة بشكل ايجابي ويخدم المجتمع".وهذه تعد الاولى من نوعها في والتي تهدف الى تنظيم جهود صناع المحتوى وتوجيهها نحو تقديم رسالة ايجابية وبناءة تخدم القيم الوطنية والسلم المجتمعي في .