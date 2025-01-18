الديوانية.. إعفاءات بالجملة لمدراء دوائر ومستشفيات من مناصبهم

وقال الباشات في حديث لـ نيوز، إن "مجلس عقد جلسة استثنائية لمناقشة الواقع الخدمي وتحديد مكامن الخلل، مما أسفر عن اتخاذ قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين، بينهم مدير بلدية الديوانية، ومدير بلديات الديوانية، ومدير بلدية ناحية نفر، ووكيل مدير فرع توزيع كهرباء الديوانية، ومدير مستشفى النسائية والأطفال، ومدير مستشفى عفك، فضلاً عن مدير مركز صيانة السنية، ومدير فرع ماء الشامية".وأشار الباشات إلى أن "وجبة جديدة من التغييرات ستصدر يوم الثلاثاء المقبل، وستشمل المزيد من الدوائر الخدمية في المحافظة، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".