ميسان.. مقتل رجل بالخطأ خلال تدخله لفض نزاع بين اب وابنه

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "في الساعة 30-7 من صباح اليوم وفور استخبارها بوجود حادث قتل تعرض له أحد المواطنين ضمن منطقة حي الشهداء مناطق مركز مدينة العمارة باشرت قوة من قسم شرطة الكرامة بتطويق المنطقة وإجراء عملية البحث والتفتيش وأفلحت من خلالها بإلقاء القبض على الجاني وضبط سلاح الجريمة المستخدم في الحادث".وبينت، ان "الحادث كان بسبب مشاجرة الجاني مع ابنه وأثناء دخول المجني عليه والذي تربطه صلة قرابة معهم لفض المشاجرة إصابته إطلاقه نارية وعلى أثرها فارق الحياة"، مشيرة إلى "اقتياده لمركز الاحتجاز الامني لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة".