البصرة.. 5 آلاف وافد عبر منفذ سفوان خلال 3 أيام لإحياء الزيارة الرجبية

وقال خلال زيارته إلى منفذ الحدودي، إنه "تم فتح أكثر من 20 منفذ إدخال، و8 طابعات، و9 منافذ للدفع الإلكتروني، بهدف تسريع إجراءات منح تأشيرات الدخول وتقليل الزخم الحاصل في المنفذ الحدودي".وأشار إلى أن "المنفذ شهد توافد أكثر من 5 آلاف خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدًا استمرار تدفق الزوار عبر هذا المنفذ بشكل ملحوظ، ما استدعى استنفار الجهود لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل عملية العبور".