بغداد الان.. "عنكبوت ازدحام" في منطقتين والاختناقات الحمراء "في كل مكان"

وتشهد بعض المناطق عقدا مرورية او يمكن وصفه "بعنكبوت ازدحام" وتحديدا في ساحة الواثقة والعلوية وشارع الصناعة، وكذلك في باب المعظم بالكامل.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورةالمصافي وسريع دورة يوسفية وجسر الطابقينالندى وجسر الجادرية لغاية جامعةالناظمية والعرصات وسدة العرصات ازدحاماتكرادة خارج ازدحامساحة التحريات وطريق معسكر لغاية ساحة الفتحمجسر الأمانةالصناعة وشارع 62 وشارع سعد بن ابي وقاص وشارع سلمان فائق وشارع الشيباني ومجسر العلوية وجميع الازقة المرتبطة بينها ازدحامات متفرعة "عنكبوت ازدحامات"محمد القاسم من نزلة الدورة لغاية مجسر قرطبةمجسر حماة وشارع الشيباني ومجسر العلويةبور سعيد ومجسر فلسطين ومجسر قرطبة لغاية نفق الباب الشرقيمن نفق الباب الشرقي باتجاه ساحة الخلاني وباتجاه مقبرة الغزاليالكيلاني وجسر السنكوشارع الجمهورية والكفاح وشيخ عمرالقناة من امام مركز شرطة الجزائر لغاية نصب الشهيدالعمال وشارع خير الله ازدحام متواصلوجسر البنوك ازدحام طويل لغاية نفق النداءكركوك ونفق النداء وشارع المشاتلمجسر وشارع المستنصرية وجسر الصرافية ازدحام واحد متصلجسر ونفق ومجسر باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجميع الازقة في مدينة الطب وباب المعظم بالكاملحيفا وشارع شيخ معروفالنصر والعلاويالعربي والنقابات والبيجية والرواد والمنصورالمطار وسريع القادسية ومجسر وازقة اليرموكالبياع من صناعي البياع الى المطارام القرىجسر أبو غريب14 تموز