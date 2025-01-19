بيئة النجف تتوعد بإجراءات رادعة بحق ملوثي نهر الفرات.. ما القصة ؟

وذكرت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز "، ان " الفريق رصد استمرار تصاريف المياه العادمة الى نهر الفرات وبدون معالجة وبكميات كبيرة".وتابع، انه " تم اعداد تقرير مفصل بالمخالفة و مفاتحة مديرية المجاري لاتخاذ الخطوات الحاسمة لإيقافها والحد من هذه المخالفة التي تعتبر ملوثا حقيقيا وخطرا على حياة المواطنين".وأضاف، ان " الفريق أجرى زيارة الى نقطة تصريف البو حداري التي تصرف مياهً ثقيلةً قادمة من الاحياء الشمالية للمحافظة الى نهر الفرات وتم اعداد تقرير بالحالة ورفعه الى الجهات ذات العلاقة في ووزارة البيئة العراقية أيضا".