الاطلاقات من سوريا ارتفعت 88%.. الفرات أفضل من دجلة لأول مرة منذ سنوات!

حتى قبل سقوط بشار الأسد وتحديدا في أيلول 2024، قال وزير الموارد عون ذياب ان الوضع في يعد جيدًا وتبلغ كميات وارداته المائية من بين 350 الى 400 متر مكعب بالثانية، اما وضع نهر الفرات فصعب جدا يقابله تدني في الخزين المائي، حيث لا تبلغ اطلاقات الفرات القادمة من سوى 240 متر مكعب بالثانية.تعد هذه الكمية اقل بـ20% عن حصة العراق، لكنها عمومًا افضل من الكميات التي كانت ترد من الفرات في 2023 والبالغة 170 الى 190 متر مكعب بالثانية.لكن في 28 ديسمبر 2024، أي بعد حوالي 20 يوما من سقوط نظام بشار الأسد، قال عون ذياب إن "الإطلاقات المائية الى نهر الفرات جيدة وأفضل من المتوقع".واليوم، يقول وزير الموارد إن الوضع المائي لنهر الفرات أفضل بكثير حاليا من نظيره دجلة، مشيرا الى ان الاتفاقيات المائية المبرمة مع سابقا، ما زالت قيد العمل حاليا، وتبلغ اطلاقات الفرات حاليا 450 م3/ثا، الأمر الذي أرجعه إلى قرار توليد الطاقة من محطة سد الطبقة في .هذا يعني ان إيرادات من الفرات ارتفعت من 240 متر مكعب بالثانية في أيلول وخلال فترة حكم بشار الأسد، الى 450 متر مكعب بالثانية حاليًا، أي ان نسبة الارتفاع بلغت حوالي 88%.ومن غير المعروف ما اذا كانت هذه القفزة الاستثنائية، ستكون مؤقتة، خصوصا مع ما تسببت به تصريحات وزارة الموارد السورية في الإدارة السورية الجديدة، مؤخرًا، من تساؤلات وقلق، عندما اكدت انها تعمل على إعادة النظر بالاتفاقيات المائية الجديدة مع دول الجوار، والعراق والأردن ولبنان.