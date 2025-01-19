مخالفة للضوابط".. عمليات بغداد تغلق 3 معامل لإنتاج الإسفلت

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً لعمليات غلق وتدقيق المصانع والمعامل وكور صهر المعادن غير المجازة، تمكنت اللجنة من غلق ثلاثة معامل لإنتاج الأسفلت مخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط والأمان ".وأضافت القيادة، ان "هذه المعامل تعمل بدون موافقات اصولية، وتتسبب بأضرار كبيرة على صحة وسلامة المواطنين الساكنين ضمن العاصمة".