بينها يخص كركوك ومعامل الطابوق.. قرارات الاجتماع الدوري لهيئة التنسيق بين المحافظات

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن: ترامب يعتزم إنهاء النزاع في أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها يخص كركوك ومعامل الطابوق.. قرارات الاجتماع الدوري لهيئة التنسيق بين المحافظات

محليات

2025-01-19 | 08:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها يخص كركوك ومعامل الطابوق.. قرارات الاجتماع الدوري لهيئة التنسيق بين المحافظات
442 مشاهدة

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، فيما تم اتخاذ سلسلة قرارات بينها يخص كركوك ومعامل الطابوق.

وأكد السوداني وفق بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".

وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.

وبحسب البيان، أنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".

وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:

اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.

ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.

وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.

وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.

وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.

ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

العراق

السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
من الأخير
Play
من الأخير
عشية التنصيب.. العراق يدور حول نفسه - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-19
Play
عشية التنصيب.. العراق يدور حول نفسه - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-19
Play
نشرة ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
19-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-19
Play
19-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-19
Morning Live
Play
Morning Live
التكاتك بين لقمة العيش وقرار الحظر - حلقة ٢٠١ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-19
Play
التكاتك بين لقمة العيش وقرار الحظر - حلقة ٢٠١ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
عشرين
Play
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
Play
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
رحال
Play
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
Play
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Biotic
Play
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
Play
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
من الأخير
Play
من الأخير
عشية التنصيب.. العراق يدور حول نفسه - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-19
Play
عشية التنصيب.. العراق يدور حول نفسه - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-19
Play
نشرة ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
19-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-19
Play
19-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-19
Morning Live
Play
Morning Live
التكاتك بين لقمة العيش وقرار الحظر - حلقة ٢٠١ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-19
Play
التكاتك بين لقمة العيش وقرار الحظر - حلقة ٢٠١ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
عشرين
Play
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
Play
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
رحال
Play
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
Play
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Biotic
Play
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
Play
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
اخترنا لك
حريق داخل متنزه وسط النجف
16:47 | 2025-01-19
في بغداد.. ضبط مخزن وهمي للأدوية المهربة
15:33 | 2025-01-19
اعتقال منتحل صفة طبيب في الأنبار
14:42 | 2025-01-19
السوداني يعلق على إقرار قانون جهاز المخابرات: طريق التأسيس لمؤسسات الدولة
11:22 | 2025-01-19
اكثر من 90 توقيعا لاستجواب وزيرة الاتصالات
11:14 | 2025-01-19
السوداني يصدر توجيها يخص محافظة الديوانية
10:57 | 2025-01-19
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.