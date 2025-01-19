السوداني يصدر توجيها يخص محافظة الديوانية

وقال في بيان، "استقبل رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، محافظ عباس شعيل الزاملي ورئيس مجلس محمد شخير فرهود".وأضاف البيان أن "السوداني استمع خلال اللقاء إلى عرض شامل عن أوضاع من الناحيتين الإدارية والخدمية، وسير عمل الدوائر المعنية بتقديم الخدمات واحتياجات المواطنين".ولفت البيان الى أن "وجه بتوفير التخصيصات المالية والتمويل اللازم من اجل اكمال اعمال شركات التأهيل لـ 42 حياً في المحافظة، وكذلك بإحالة مشروعي محطات الرفع البالغ عددها (21) محطة، والمرحلة الثانية لمشروع مجاري الكبير الى الشركات المتخصصة من اجل إنجازهما".وشدد على "أهمية أن تتوافق مشاريع مع التوجه العام للبرنامج الحكومي وأولوياته الخدمية والاقتصادية، والتواصل مع أبناء والوقوف على مشاكلهم ومعالجتها".