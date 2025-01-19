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السوداني يصدر توجيها يخص محافظة الديوانية
محليات
2025-01-19 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,874 مشاهدة
وجه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، الأحد، بتوفير التخصيصات المالية والتمويل اللازم لاكمال اعمال شركات التأهيل لـ 42 حياً في محافظة
الديوانية
.
وقال
مكتب
السوداني
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، محافظ
الديوانية
عباس شعيل الزاملي ورئيس مجلس
المحافظة
محمد شخير فرهود".
وأضاف البيان أن "السوداني استمع خلال اللقاء إلى عرض شامل عن أوضاع
المحافظة
من الناحيتين الإدارية والخدمية، وسير عمل الدوائر المعنية بتقديم الخدمات واحتياجات المواطنين".
ولفت البيان الى أن
السوداني
"وجه بتوفير التخصيصات المالية والتمويل اللازم من اجل اكمال اعمال شركات التأهيل لـ 42 حياً في المحافظة، وكذلك بإحالة مشروعي محطات الرفع البالغ عددها (21) محطة، والمرحلة الثانية لمشروع مجاري
الديوانية
الكبير الى الشركات المتخصصة من اجل إنجازهما".
وشدد
رئيس الوزراء
على "أهمية أن تتوافق مشاريع
المحافظة
مع التوجه العام للبرنامج الحكومي وأولوياته الخدمية والاقتصادية، والتواصل مع أبناء
المحافظة
والوقوف على مشاكلهم ومعالجتها".
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