اعتقال منتحل صفة طبيب في الأنبار

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال شخص انتحل صفة طبيب أسنان في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية القت القبض على شخص يقوم بانتحال صفة (طبيب أسنان) ضمن قاطع قضاء الرمادي- منطقة السجارية".

وأضاف المصدر أن "المعتقل لديه عيادة كاملة مع الاجهزة الطبية".