في بغداد.. ضبط مخزن وهمي للأدوية المهربة

أعلنت المنظمة/ الرصافة، الأحد، عن اعتقال ثلاثة اشخاص داخل مخزن وهمي للأدوية المهربة.

وقالت المديرية في بيان، "تمكنت المنظمة/ من ضبط مخزن وهمي للأدوية بداخله 250 الف كارتونة أدوية بشرية مهربة".

وأضاف البيان "إذ تبين ان هذه الأدوية غير خاضعة لشروط وزارة الصحة"، مشيرا الى "تمكن مفارز الجريمة المنظمة من القاء القبض على ثلاثة متهمين مشتركين بهذه الجريمة".