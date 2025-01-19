حريق داخل متنزه وسط النجف

أفاد مصدر محلي، باحتراق كرفان داخل متنزه وسط محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "احترق كرفان في متنزه في حي الفرات وسط المدينة".

وأضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق"، مشيرا الى "عدم وجود إصابات بشرية".



يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.