بينها تأخير التشغيل.. 4 مخالفات ستفرض غرامة 20 مليون دينار على أصحاب المولدات

وقال رئيس الطاقة في صفاء المشهداني إن "العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الوطنية"، مشيرا الى ان "مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها ".وكشف المشهداني عن أن "اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة"، لافتا إلى أن "اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر"، بحسب صحيفة الحكومية.وحدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.