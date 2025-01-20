جنايات ذي قار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "المدان ضبط بحوزته (1) واحد كيلو غرام و62 غرام من مزيج مادتي المثيل امفيتامين وكبريتات الالمنيوم المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".