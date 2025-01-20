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العدل تطلق خدمة فتح الاضابير التنفيذية الكترونياً بمديرية تنفيذ الكرخ
محليات
2025-01-20 | 04:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
474 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، اطلاق خدمة اجراء معاملات فتح الاضابير التنفيذية في مديرية تنفيذ
الكرخ
عبر منصة "اور" الالكترونية للخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك بين دائرة التخطيط العدلي ومركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكر مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف
حميد
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "الدائرة تعمل بشكل متواصل لتوسيع نطاق الخدمات الالكترونية، وان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بهذا الخصوص، وضمن خطة الوزارة لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاعتماد على التقنيات الحديثة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".
وأضاف حميد، أن "الدائرة عملت على تأمين كافة متطلبات رقمنة العمل للمديرية المذكورة مثل الحاسبات والطابعات وخدمات الانترنت، فضلاً عن اعداد كوادر متخصصة لاستلام الطلبات عبر الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز معاملات المواطنين".
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