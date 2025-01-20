العدل تطلق خدمة فتح الاضابير التنفيذية الكترونياً بمديرية تنفيذ الكرخ

وذكر مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف في بيان ورد لـ نيوز، إن "الدائرة تعمل بشكل متواصل لتوسيع نطاق الخدمات الالكترونية، وان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بهذا الخصوص، وضمن خطة الوزارة لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاعتماد على التقنيات الحديثة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".وأضاف حميد، أن "الدائرة عملت على تأمين كافة متطلبات رقمنة العمل للمديرية المذكورة مثل الحاسبات والطابعات وخدمات الانترنت، فضلاً عن اعداد كوادر متخصصة لاستلام الطلبات عبر الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز معاملات المواطنين".