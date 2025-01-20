قرار جديد من التعليم بشأن إعادة توزيع المعينين

وذكر الوزارة في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، أنها "أصدرت أمراً إدارياً بإعادة توزيع المعينين بموجب الأوامر الوزارية (856 في 2024/7/23) و (2701 في 2024/10/10) و(3225 في 2024/11/14) و(5178 في 2024/12/5)".ودعت الوزارة، التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري إلى "اتخاذ إجراءاتها بموجب جهات التوزيع الجديدة".الأمر الإداري والأسماء: https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/20012025.pdf