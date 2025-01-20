بسبب فقدان كرفان.. شركة نفط الوسط توصي بإحالة ضابط الى التحقيق

وحصلت نيوز على نسخة من محضر تحقيق الشركة الذي قررت فيه فرض عقوبات إدارية وقانونية بحق موظفين تابعين لها على خلفية فقدان أحد الكرفانات ضمن حقل شرقي .وفيما يخص حماية المنشات النفطية وجهت الشركة ما يلي:-توسيع مديات المراقبة لتشمل كامل سوح الآبار الانفرادية، لغرض رصد ومتابعة كافة التحركات داخل الموقع وتجنب الخروقات الأمنية.-مفاتحة قيادة شرطة الطاقة بإخراج السرية المتواجدة داخل سياج حقل شرقي إلى خارج الحقل لتكون مسؤوليتهم تأمين وحماية موقع الحقل انف الذكر من خارج سياج الشركة.-سحب مقر السرية بالقرب من بناية هيئة التخطيط وتولي قسم حماية المنشات النفطية حماية موقع الحقل من داخل السياج الأمني.-مفاتحة شرطة الطاقة لإحالة منسوبهم المقدم محمد ستار امر السرية الرابعة في شرطة الطاقة المتواجدة داخل الحقل إلى التحقيق واعلامنا النتائج استنادا إلى ما جاء في الفقرة (62) من الاستنتاجات.أدناه نص الوثيقة: