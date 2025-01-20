توجيه جديد من السوداني يخص مشروع مدينة الصدر الجديدة

وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني ترأس اليوم الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع مدينة الجديدة، الذي جرت خلاله متابعة الخطوات من جانب الجهات المعنية من أجل المضي بالمشروع".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع استعرض آخر إجراءات الإحالة لمشاريع ومكونات البنى التحتية للمدينة المتعلقة بالمرحلة الاولى التي تضم ( 11) الف وحدة سكنية، على وفق قرار المتخذ بهذا الشأن في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024".وبحسب البيان، وجّه السوداني بـ"رفع تقرير يومي بالإجراءات المتخذة، وكذلك توجيه دعوات مباشرة للشركات الاستشارية المعروفة والرصينة لتولي المهام الاستشارية للمشاريع والمكونات في الجديدة".كما وجّه رئيس خلال الاجتماع، المستشار الفني، والمستشار الاقتصادي، بـ"العمل مع الهيأة الوطنية للاستثمار، لغرض إعداد الموديل الاستثماري للمرحلة الاولى، وللمرحلة الثانية التي تضم ( 49) الف وحدة سكنية. وكذلك حسم موقف الآثار وتحديد المواقع المعنية، فضلا عن تحديد الموديل الخاص بالمحطات الكهربائية المغذية للمدينة الجديدة".