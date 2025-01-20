حريق في الأقسام الداخلية لجامعة كربلاء (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "اندلع حريق في الأقسام الداخلية لجامعة بسبب منظومة غاز الطهي".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بسرعة دون تسجيل خسائر او اصابات".