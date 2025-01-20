هل هناك عطلة للعراقيين يوم الاحد المقبل؟

نيوز – محلي

يشهد كل عام زيارة مليونية بذكرى استشهاد الإمام بن جعفر الكاظم (ع)، حيث يحيي ملايين الزوار المناسبة بالتوجه إلى مدينة الكاظمية المقدسة للمشاركة في مراسم العزاء والزيارة يوم الاحد المقبل الموافق 26 كانون الثاني الحالي.

وفي هذا السياق، يثار سنويًا تساؤل حول قرار تعطيل الدوام الرسمي يوم المناسبة، خاصة يوم الاحد.

التعطيل الرسمي يهدف إلى تمكين الزوار من أداء مراسم الزيارة، خاصةً أن الكاظمية تشهد زحامًا كبيرًا يتطلب توفير الأمن والخدمات اللازمة.

وحتى الآن، تُترك مسألة التعطيل للمحافظات أو الحكومة وفقًا لظروف المناسبة.

وغالبًا ما يتم إصدار قرار رسمي قبل المناسبة بأيام قليلة، وهو ما يثير حالة من الترقب بين المواطنين.