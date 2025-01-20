تنبيه للعراقيين: استعدوا للانجماد الأرضي

نيوز – محلي

توقع الراصد الجوي صادق عطية، تأثير كتلة باردة خلال الأيام الثلاثة المقبلة تؤدي الى الانجماد الأرضي.

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك واطلعت نيوز، عليها، إن "تأثير الباردة واضحاً ظهر الاثنين على شمال البلاد وغربها وستندفع نحو مدن البلاد وصباح الغد".

وأضاف عطية: "استعدوا لليالي من الانجماد الأرضي متوقعة الثلاثاء والأربعاء والخميس، تستوجب أخذ الاحتياطات للمزارعين وسالكي الطرق الخارجية".