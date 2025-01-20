كيف ستنقل الحكومة المصانع في العراق؟

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن تشكيل عليا تضم بعضويتها 6 وزارات وعدة محافظات لتقديم آلية توفر مناطق بديلة لمعامل الطابوق بالمحافظات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إنه "في إطار جهود الحكومة الحالية لحماية البيئة ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية وبمتابعة حثيثة من قبل وزير الصناعة والمعادن، تم تأليف برئاسة مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن وأعضاء هذه اللجنة هم مدير عام هيئة المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة بعضوية وزارة الزراعة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة وعقارات في وزارة المالية وايضا ممثلين عن مجالس المحافظات ببغداد وميسان وواسط وذي قار وكركوك وممثل عن وزارة النفط وممثل عن الهيئة التنسيقية بين المحافظات".

وأضافت، أن "هذه اللجنة تتولى مهمة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات"، لافتة الى أنها "ستراعي الشروط البيئية من خلال عملها بالغاز السائل شرطا بأن يكون للمعامل البديلة والجديدة مع وضع ضوابط ومحددات لعمل هذه المعامل".